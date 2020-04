"365 dni". Ostro podsumował nr 1 Netfliksa w Polsce. Bardzo ostro

"365 dni" Blanki Lipińskiej odniosło najpierw sukces w księgarniach (książki dalej są na listach "top"), a potem w kinach. Film przyciągnął do kina ponad 1,6 mln widzów, bijąc rekordy tego roku. Jeśli pandemia potrwa dłużej, to film na podstawie powieści Blanki będzie najlepiej oglądanym filmem 2020 r. w Polsce. Wszystko wskazuje, że właśnie tak się stanie. Ale tak jak film i książki mają rzeszę fanów, to nie brakuje krytyków.