30 lat temu były na szczycie popularności. Co dziś słychać u "Matek, żon i kochanek"?

"Matki, żony i kochanki" to serial, który w latach 90. podbił serca polskich widzów. Opowiada losy czterech warszawianek, które spotykają się po latach, by odnowić przyjaźń. Poznały się w szkole pielęgniarskiej. Dziś są już dojrzałymi kobietami z bagażem doświadczeń. Choć serial doczekał się tylko dwóch sezonów, widzowie go pokochali.