Ubiegł Sekielskich. Przypomina niewygodne fakty z życia Rydzyka

Film "29 lat bezkarności. Fenomen Ojca Tadeusza" można już oglądać w sieci. Dokument Rafała Stangreciaka z cyklu TVN24 "Czarno na białym" przedpremierowo można zobaczyć na stronach TVN24 GO.

30 minutowy film dokumentalny o najsłynniejszym i najbardziej wpływowym polskim redemptoryście pojawił się na stronach TVN24. Po wykupieniu dostępu można go zobaczyć przedpremierowo. Data emisji w programie "Czarno na białym" TVN24 nie została jeszcze ujawniona. Film "29 lat bezkarności. Fenomen Ojca Tadeusza" jest próbą ustalenia odpowiedzi na pytanie, dlaczego kontrowersyjny duchowny od kilkudziesięciu lat jest jedną z nietykalnych postaci polskiego Kościoła. Reporter stacji przypomina liczne afery z udziałem o. Rydzyka, z których za każdym razem wychodził obronną ręką.

"Choć wiele jego zachowań budziło społeczne oburzenie, a co najmniej kontrowersje, nigdy nie poniósł za nie realnych konsekwencji. Nawet, gdy jeden jedyny raz sąd ukarał go grzywną, pieniądze wpłaciła aktywistka rodziny Radia Maryja. Po niedawnej wypowiedzi Tadeusza Rydzyka, która została odczytana jako usprawiedliwianie seksualnych nadużyć duchownych, prymas Polski zażądał interwencji prowincjała redemptorystów. Prawie ćwierć wieku temu prymas Polski - wtedy kardynał Józef Glemp - również domagał się, aby prowincjał przywołał do porządku dyrektora Radia Maryja. Daremnie" - czytamy w opisie dokumentu na stronach TVN24 GO.

Burza wokół Rydzyka. "Dostaliśmy wiele sygnałów"

Przypomnijmy, że na początku grudnia podczas 29. urodzin Radia Maryja Tadeusz Rydzyk wypowiedział kontrowersyjne słowa o "męczeństwie" biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka oskarżonego o tuszowanie pedofilii w Kościele. - To, że ksiądz zgrzeszył, to zgrzeszył, a kto nie ma pokus? - mówił podczas kazania. Nawiązał też do głośnego filmu braci Sekielskich "Zabawa w chowanego", w którym pokazano dowody na zaniechania biskupa. Jak stwierdził o. T. Rydzyk, biskup Janiak jest ofiarą medialnej nagonki.

- Media to zrobiły i nie dajmy się, katolicy, że na księdza jakiegoś będą warczeć, filmidło zrobią i wszyscy się trzęsą. A nie, że mam udowadniać, że nie jestem wielbłądem, wszystko się pokręciło i my się trzęsiemy i myślę, że w kościele powinniśmy się nie bać i upominać o sprawiedliwość - mówił redemptorysta do licznie zgromadzonych członków Rodziny Radia Maryja, wśród których było wielu prominentnych polityków PiS i członków rządu.

Po skandalu, jakie wywołało kazanie ojca dyrektora, Tomasz Sekielski wyznał, że planuje w przyszłości dokument o zakonniku-biznesmenie z Torunia. Póki co, widzowie mają do dyspozycji film Rafała Stangreciaka dostępny na stronach TVN24 GO.