25-letni twórca pirackiego serwisu ma zapłacić 47 mln zł

Zarzuty, które postawiono 25-latkowi dotyczyły jego działalności w latach 2015-2019. Mężczyzna rozpowszechniał za pośrednictwem portalu internetowego tysiące filmów, do czego nie posiadał uprawnień. Za pomocą stworzonego przez siebie programu komputerowego pobierał pliki z filmami z zewnętrznych serwisów hostingowych, po czym umieszczał je na wykupionych przez siebie serwerach i rozpowszechniał, a za możliwość obejrzenia filmu przez użytkowników pobierał opłaty.

W ciągu kilku lat na stronie zarejestrowało się 300 tys. użytkowników. Serwis co jakiś czas zmieniał nazwę. Oszacowano, że w wyniku takiej działalności podmioty, do których należały prawa autorskie, straciły ok. 47 mln zł.