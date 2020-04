"21 mostów" w Kinie WP Pilot. Takich filmów już się nie kręci

Przypomnijcie sobie, kiedy ostatnio oglądaliście policyjny akcyjniak, który potrafił utrzymać was na krawędzi fotela od pierwszej do ostatniej minuty? Co pierwsze przychodzi wam na myśl: "Zabójcza broń" czy trzecia część "Szklanej pułapki"? No właśnie, filmów w takim stylu obecnie się już niemal nie kręci. Dlatego pojawienie się na ekranach "21 mostów" można uznać za próbę dość odważną. A jeśli wziąć pod uwagę fakt, że przypadła do gustu aż 91% widzów (wg popularnego serwisu Rotten Tomatoes), czwartkowy seans w Kinie WP Pilot na pewno będzie dobrą inwestycją. Zwłaszcza że bilet na seans dla nieograniczonej liczby osób na domowej kanapie kosztuje jedynie 12,90 zł. A całość nie jest przerywana reklamami.