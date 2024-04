"19.30" zaliczyła wpadkę. Na start rozległ się męski głos

Odkąd w grudniu minionego roku odłączono sygnał TVP Info, usunięto wszystkie programy informacyjne publicznego nadawcy i zwolniono mnóstwo dziennikarzy, którzy do tej pory tworzyli propagandowe treści, uwaga widzów skupiła się szczególnie na dwóch programach. Na nowej "19.30", która zastąpiła "Wiadomości" i na tym, co serwuje TV Republika. To do stacji Tomasza Sakiewicza przeszło wielu dotychczasowych odbiorców treści serwowanych przez sprzyjające PiS-owi media publiczne.