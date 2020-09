150-letni dom i 69-letni rodzice. Sami go nie wyremontują

Choć z centrum Warszawy do mazowieckiego Leszna jest w zasadzie niespełna 40 km, taka wyprawa dla dwojga emerytów dzień w dzień jest nie lada wyzwaniem. Po co w ogóle tam jeżdżą? Na starość chcą wyremontować rodzinny dom. Ale sami nie są w stanie tego zrobić. Dlatego ich ukochana córka postanawia dać im prezencie... remont jednego z pomieszczeń.

Marysia jest energiczną i pełną pomysłów 30-latką. Po tacie odziedziczyła dryg do podróży i sportów ekstremalnych. Jako zawodowa organizatorka wyjazdów alternatywnych, spełnia się w swojej pracy idealnie. Rodzina to dla niej najważniejsza wartość, dlatego zgłosiła swoich rodziców do programu "Remont w prezencie". Od lat marzą oni o odnowieniu mieszkania znajdującego się w gigantycznych rozmiarów wiekowym domu.

To miejsce pełne jest wspomnień z dzieciństwa pana Andrzeja (taty Marysi), dlatego tym bardziej dziewczyna chciałaby zachować to miejsce i uratować jego historię. Ojciec Marysi otrzymał je w spadku po swoich rodzicach. Wcześniej wraz z żoną przez 30 lat zajmował małe mieszkanko na warszawskim Powiślu i dopiero od niedawna regularnie jeździ z nią do nieco podupadającego budynku w Lesznie.

Zobacz za darmo: Poprzedni odcinek "Remontu w prezencie"

Sama Marysia próbowała zrobić remont z ojcem, ale przy pomieszczeniach wysokich na prawie cztery metry nie do końca się to udało. Tynk ze ścian odpada tu przy byle dotknięciu, więc wspólnie zaczęli skuwać całe ściany, by odsłonić starą cegłę ponad 150-letniego domu - miejsca, które Marysia chciałaby ocalić z racji tego, że to tu spędzili i wciąż spędzają najradośniejsze chwile.

Po raz pierwszy w historii programu jeszcze przed wyjazdem na kilkudniowe wakacje w Bułgarii jego uczestnicy dowiadują się, jakie pomieszczenie po powrocie z urlopu zastanie odnowione. Prowadzący program Klaudia Halejcio i Marcin Grzelewski zdecydowali, by w pierwszej kolejności przeprowadzić renowację sypialni, tak aby 69-letnie małżeństwo nie musiało codziennie dojeżdżać z innego miasta, by dokończyć remont pozostałej części domu.

WP Reakcja na efekt "Remontu w prezencie"? Bezcenna. (WP)

Sposób, w jaki wybrane pomieszczenie zmieni swoje oblicze, przejdzie jednak najśmielsze wyobrażenia nie tylko obdarowywanych remontem rodziców Marysi, ale także telewidzów. Czegoś takiego na pewno się nie spodziewacie. Najnowszy, premierowy odcinek "Remontu w prezencie" zobaczycie już w sobotę o godzinie 20:00. Tylko w Telewizji WP.