Judy Garland: Dorotka z Krainy Smutku

Znacznie większą cierpliwością wykazał się osobisty menadżer aktorki, a później jej mąż Sid Luft, który robił, co mógł, by wyprowadzić Garland na prostą. Nie krył wprawdzie, że jej skłonności do autodestrukcji wywołują w nim strach, ale był zakochany i uznał, że nie ma trudności, których nie udałoby się im pokonać.