Paulina Sykut-Jeżyna zadała szyku i elegancji. Pokazała też wyrzeźbiony brzuch

Z komentarzem jeśli chodzi o Kaźmierską nie krępowała sie Iwona Pavlović. - Dla mnie to się zaczyna robić męczące - powiedziała prosto z mostu jurorka, oceniając taneczne umiejętności uczestniczki. Mimo to 49-latka znów przeszła dalej. Wszystko dzięki ogromnemu wsparciu ze strony widzów, bowiem to oni mają decydujący głos. Tym razem z show pożegnał się Krzysztof Szczepaniak.