Anna Świątczak z Ich Troje w młodości straciła sens życia. Chciała umrzeć

- Po przyjeździe do Warszawy tak bardzo nie chciałam być sobą, tak bardzo mi było źle z samą sobą, z tym, co reprezentuję, że wiecznie jestem niewystarczająca. Słyszałam: "Ok, nawet czysto śpiewasz, ale... Nawet fajna z ciebie dziewczyna, no ale...". Nigdy nie usłyszałam: "Jest ok, po prostu, kropka" - mówiła w sieci.