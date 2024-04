W Polsacie strzelają korki od szampana? Są wyniki oglądalności

"Przygotowuję się latami, a pod ten konkretny sezon, bardzo intensywnie, ostatnie 10 miesięcy. A wszystko po to żeby usłyszeć na odprawie technicznej "tak się może stać"... Przeszkoda, jak widać jest wadliwa, ale pomimo tego zostaje dopuszczona do użytku. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie kierowcy F1 dostają takie same bolidy do wyścigu, ale słyszą, że niektóre mogą mieć uszkodzone silniki, więc być może niektórzy nie ukończą wyścigu, bez względu na to jak bardzo będą się starać. Jak dla mnie to w c**j niesprawiedliwe w stosunku do innych uczestników" - przekazał Murański, o czym więcej w poniższym tekście Pudelka.