Urbański wyglądał jak nie on. Co się stało z jego twarzą i włosami?

- Doszliśmy do wniosku, by nie pokazywać lukru, ale to życie jak się układało. To na pewno nie było proste, wracanie do tych sytuacji jest bardzo ciężkie. Nie zapomina się o tym, odsuwa na bok, zostaje ze mną do końca życia. To nie jest książka, jaką bym chciał czytać, ale doszliśmy do wniosku, że może warto. Po zakończeniu kariery chciałem podsumować, co udało mi się w życiu osiągnąć. Pokazaliśmy człowieka ze wszystkimi jego zaletami i wadami - powiedział po zakończeniu filmu w rozmowie z Radosławem Majdanem.