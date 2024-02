Agnieszka Osiecka i Seweryn Krajewski mieli pracować razem? Wierzyła w nich tylko Maryla Rodowicz

Właśnie wtedy przyszło jej do głowy, że byłoby świetnie, gdyby tych dwoje połączyło siły i zrobiło coś razem. Oczywiście... dla niej. Miała już niemal cały materiał na swój krążek, ale chciała mieć na nim też jakąś piosenkę Seweryna ze słowami Agnieszki. Kilka dni po powrocie z festiwalu pojechała do przyjaciółki do Falenicy. Krajewski niedawno przeprowadził się z Sopotu do Michalina, więc postanowiła namówić Osiecką, by wybrała się z nią do niego z wizytą.