Maciej Rock zniknął z telewizji na kilka lat. Wcześniej solidnie się na to przygotował

Maciej Rock przez lata był jedną z największych gwiazd Polsatu, twarzą takich popularnych programów jak "Idol" czy "Must be the music. Tylko muzyka", kiedy w 2016 roku całkowicie zniknął z ekranów. Choć był na medialnym szczycie, świadomie wycofał się z telewizji. Po latach ujawnił dlaczego.