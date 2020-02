"X-Factor": Danny Tetley idzie do więzienia na 9 lat. Molestował chłopców

Danny Tetley to były uczestnik programu "X-Factor". 39-latkowi udało się przejść przez kolejne etapy - dotarł aż do półfinału, po drodze zyskując status gwiazdy i mnóstwo fanów. Wielu z nich było niepełnoletnich. Tetley wykorzystał sławę, by molestować nastoletnich chłopców. Mężczyzna już w grudniu przyznał się do winy. Na styczniowym, ostatnim posiedzeniu sądu wyznaczono mu karę. Piosenkarz został skazany na 9 lat więzienia za przestępstwa seksualne z udziałem dzieci. To szok dla wielbicieli talentu Tetleya.