1 z 4 Syn Dagmary Kaźmierskiej boi się o zdrowie swojej mamy. "Tylko modlę się do Boga..."

Conan, jedyny syn Dagmary Kaźmierskiej, jest oczkiem w głowie mamy. Celebrytka jest dumna z dziecka, co podkreśla przy każdej okazji. Niemal 23-letni Conan pojawił się na widowni, by wspierać mamę podczas jej debiutu w "Tańcu z gwiazdami". I zdradził co nieco o jej zdrowiu.