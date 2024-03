"Ślub od pierwszego wejrzenia": co słychać u Agaty i Macieja? Możecie się zdziwić

Pamiętacie, co wydarzyło się w 3. sezonie "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Jedną z uczestniczek, które zgłosiły się do programu w poszukiwaniu prawdziwej miłości i związku do grobowej deski, była Agata Ząbczyk. Kobieta nie wspomina jednak tego miłosnego eksperymentu najlepiej. Eksperci zeswatali ją z Maciejem Kiełbowskim, z którym od początku nie potrafiła znaleźć wspólnego języka. Ba! Oni nieustannie milczeli. Podczas całej podróży poślubnej wymienili ze sobą zaledwie kilka zdań. Później było tylko gorzej.