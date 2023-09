Aktor z "Brzyduli Betty" zamordował matkę mieczem, cytując wersy z Biblii. "Wykonywałem dzieło Boże"

Żył w świecie masońskiej symboliki?

Po aresztowaniu Brea udzielił wywiadu "New York Daily News", w którym stwierdził, że żył "w swoim świecie pełnym czarnej magii i symboliki masońskiej" co doprowadziło do ataku. W dniu zabójstwa miał doświadczyć kilku sytuacji, które potraktował jako znaki do zamordowania matki.