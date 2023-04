Przemiana Kingi z "Chłopaków do wzięcia". To już nie jest ta sama osoba

"Chłopaki do wzięcia" do polski program dokumentalny, który emitowany jest na kanale Polsat Play od 2012 r. Przez te 11 lat zyskał grono wiernych fanów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy bohaterów. Są nimi mieszkańcy małych miast i wiosek, niezamożni, bez perspektyw, za to z nadzieją poszukujący miłości na całe życie.