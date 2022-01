Nocna schadzka Kingi i Kuby z "Farmy". "Fajna randka"

Wygląda na to, że między uczestnikami "Farmy" zaiskrzyło. 20-letnia Kinga tylko szuka okazji do bycia sam na sam z 33-letnim Kubą. W 3. odcinku programu odbędą wspólny nocny dyżur przy ciężarnej krowie. Mężczyzna od razu przejdzie do rzeczy i spyta dziewczynę, czy obecnie z kimś się spotyka. Ta również nie omieszka zadać mu osobistego pytania. - Fajna randka przy krowie, która spodziewa się dziecka - ocenił Kuba. Czy między tą dwójką narodzi się gorące uczucie? Przekonamy się w kolejnych odcinkach "Farmy" na antenie Polsatu.