Dariusz Kowalski skończył 60 lat. "Tracz to zamknięty rozdział"

Ta rola w telenoweli TVP ustawiła go na lata. Kowalski świetnie odnalazł się jako czarny charakter, co potwierdziło jego aktorski kunszt - w życiu prywatnym jest bowiem całkowitym przeciwieństwem bezwględnego gangstera. Kowalski otwarcie mówi o przywiązaniu do wartości chrześcijańskich, wdzięczności i wierze, którą pokłada w Bogu. Nie raz dawał publiczne świadectwo swoich przekonań.