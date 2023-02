1 z 5 "Chłopaki do wzięcia". Piotrek to "król Cyganów". Pochwalił się nie lada kolekcją

Piotrek to jeden z nowych bohaterów "Chłopaków do wzięcia", który z miejsca skupił na sobie uwagę ekstrawaganckim stylem. - Przezwisko mam na całym świecie i w całej Ameryce "Bodyguard". Po pierwsze, dali mi to przezwisko Cyganie. Bo w języku cygańskim to znaczy "król Cyganów" - opowiadał przed kamerą.