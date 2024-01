Była u szczytu kariery, wypadek zmienił wszystko. "Zyskałam drugie życie"

Monika Kuszyńska wydała z Varius Manx trzy bestsellerowe albumy, w tym "Etę" z takimi przebojami jak: "Maj" i "Jestem twoją Afryką". Po wypadku wróciła na scenę jako solistka, wystąpiła m.in. w finale Eurowizji w 2015 r. z piosenką "In the Name of Love". Przeszła wyboistą drogę w showbiznesie, na początku której próbowano zaszufladkować ją jako zmysłową lolitę. Paradoksalnie dopiero jako niepełnosprawna, ale bezwzględnie ciągle atrakcyjna kobieta, stała się artystką w najlepszym rozumieniu tego słowa, której największym atutem jest głos.