Bartosz Cebeńko: od śledzenia Magdy Gessler do gwiazdy "Teleexpressu"

Na początku lutego Bartosz Cebeńko przeszedł do TVP, gdzie m.in. dołączył do grona prezenterów "Teleexpressu". Nowy redakcyjny kolega Macieja Orłosia ma 32 lata i nie ukrywa, że to przełomowy moment w jego karierze. Nie wszyscy jednak pamiętają, że o wschodzącej gwieździe TVP po raz pierwszy głośno zrobiło się ponad dekadę temu, kiedy chwycił za kamerę i postanowił śledzić Magdę Gessler.