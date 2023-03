Bam Margera z "Jackass" aresztowany w restauracji. Był kompletnie pijany

Bam Margera był gwiazdą MTW. Zdobył popularność dzięki programowi "Jackass", w którym nierzadko igrał ze śmiercią i narażał się na niebezpieczeństwa. W czasach największej sławy miał wszystko, czego dusza zapragnie i żył, jakby jutra miało nie być. Doprowadziło go to do uzależnień, z którymi zmaga się do dziś.