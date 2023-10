Artur z "Rolnik szuka żony" został sam? Widzowie dostrzegli wskazówkę

Artur to jeden z uczestników programu "Rolnik szuka żony", który po wstępnej selekcji zaprosił do swojego domu trzy całkowicie różne kandydatki. W kolejnych odcinkach mogliśmy zauważyć, że Artur zmieniał zdanie na temat poszczególnych dziewczyn i do końca nie wiadomo, która - jeśli w ogóle - skradła jego serce.