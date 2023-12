Ania z "Rolnik szuka żony" o przeszłości Kuby. "W tv został ten fakt pominięty"

Mimo że 10. sezon "Rolnik szuka żony" dobiegł końca, fani programu wciąż emocjonują się dalszymi losami uczestników. Zwłaszcza że finał show TVP sporo namieszał - Darek rzucił Nicolę, Artur z dnia na dzień zerwał z Sarą, by "ruszyć na łowy", a Ewa odrzuciła zaloty Waldka, więc ten wrócił w łaski Doroty. Jedynie Ania i Kuba, których relacja wcześniej budziła kontrowersje, na tle pozostałych uczestników wyróżniali się spokojem i stałością uczuć. Teraz oboje rozwiali wątpliwości co do przeszłości mężczyzny.