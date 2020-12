Zrobiła sobie zdjęcie. W tle horrendalnie drogi szczegół

Katarzyna Zielińska to jedna z ulubienic polskich telewidzów. Sympatię zaskarbiła sobie m.in. rolą w " Barwach szczęścia " oraz występami w dwóch pierwszych częściach "Listów do M." Zielińska nie kryje, że uwielbia Instagrama, który uważa za najlepszą formę komunikacji z fanami. Dzięki temu jej obserwatorzy są na bieżąco z jej życiem zawodowym i osobistym.

Na Instagramie aktorki częstymi gośćmi są jej synowie: urodzony w 2015 r. Henryk i jego dwa lata starszy brat Aleksander. Wprawdzie nie są obecni na zdjęciu, jakie ich mama opublikowała w weekend, ale post bezpośrednio się do nich odnosi.

"Jestem szczęśliwa, że moi mali odkrywcy zarazili się miłością do książek" – zaczyna Katarzyna Zielińska .

"Czytanie każdego dnia to nasz ulubiony rytuał. Uwielbiam ten moment, kiedy siadają obok mnie i zasłuchują się w lekturze. Chciałabym, by ten czas trwał jak najdłużej, choć pewnie już za kilka lat będę wracać do niego z sentymentem" – pisze aktorka, która skorzystała z okazji i poleciła "Eryka i Melę na tropie Świętego Mikołaja" autorstwa Gabrieli Gargaś.