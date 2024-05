Zażyła tabletkę aborcyjną w TV Republika. Była gościnią "Dzień dobry TVN"

- Zaczęłyśmy sobie zadawać pytanie jakieś siedem lat temu, kiedy PiS doszedł do władzy i będą próby zaostrzenia prawa [aborcyjnego - red.], że my nie chcemy dostępu do aborcji z litości, ani dlatego, że możemy umrzeć. To oczywiście są ważne powody, ale my chcemy dostępu do aborcji dlatego, że ona się dzieje, a panuje w tym temacie zmowa milczenia. My codziennie pomagamy 130 kobietom. 7 kobiet każdego dnia wyjeżdża za granicę na zabieg aborcji do obcego kraju, a pozostałe 123 przerywa ciąże tabletkami - powiedziała Broniarczyk.