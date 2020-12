Uczestnicy "The Voice of Poland" śpiewają kolędy

Michalina Lipińska, uczestniczka 11. edycji programu "The Voice of Poland", podbiła serca wszystkich jurorów swoim wykonaniem przeboju grupy Roxette - "Listen To Your Heart". Wokalistka trenowała pod okiem Thomsona i Barona, którzy nie kryli zachwytu jej talentem. Choć ostatecznie Lipińska odpadła z muzycznego show szybciej niż przypuszczali jej fani, podkreśliła, że już sam udział w show był prawdziwym wyróżnieniem i rozwinął jej muzyczne skrzydła. Z okazji świąt Bożego Narodzenia uczestniczka "The Voice of Poland" wraz z Miłoszem Mogielskim przygotowała tradycyjną, polską kolędę "W żłobie leży". Na ukulele akompaniuje artystce Marta Brzoza. Posłuchajcie tej pięknej, świątecznej pieśni w nowej, nietypowej aranżacji.

Rozwiń