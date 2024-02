The Kelly Family: co dzisiaj dzieje się z członkami kultowego zespołu?

Rodzina się powiększała, a oni dorabiali się coraz większej rozpoznawalności. Nie pracował nad nimi żaden manager, nawet instrumenty na scenie rozstawiali sobie sami. Wybuch największej rozpoznawalności The Kelly Family datuje się na 1994 rok, gdy wydali płytę "Over the Hump", która sprzedała się w liczbie 4,5 mln egzemplarzy. Po roku 2000 szał na zespół powoli się wygaszał. Kellisowie zajęli się karierami solowymi, własnymi rodzinami... Co dziś słychać u niektórych z nich?