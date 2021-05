Syn Robina Williamsa ujawnia, co działo się z nim po śmierci aktora

- Większość życia tata miał problemy ze zdrowiem psychicznym. Ja także. Cierpiałem na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne – przyznaje Zachary Williams, syn Robina Williamsa, który w 2014 r. popełnił samobójstwo. Zachary zgodził się na udział w serii dokumentalnej "The Me You Can’t See", stworzonej przez księcia Harry’ego i Oprah Winfrey.