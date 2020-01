WP Teleshow Poczta WP Pilot Program TV Menu Rozrywka

Najnowsze Popularne Wideo + 4 sylwestertvpzakopanesylwester tvp 01-01-2020 (09:14) Sylwester w Zakopanem. Ludzie stali w gigantycznych korkach Czego człowiek nie zrobi, żeby dobrze bawić się w sylwestra? Tłumy zjechały do Zakopanego, a to oznaczało gigantyczne korki na trasie do... Rozwiń No ile państw pojechali Panel Wyją … Rozwiń Transkrypcja: No ile państw pojechali Panel Wyjątkowo krótko bo Niecałe 4 godziny i wyjechaliśmy 4 godziny jaki Topola to jest około 2 Chyba macie państwo ciężkie nogi że tak szybko jechali Bar No jest Sowa Wyjechałam chyba za 6 godzin ale pociągiem bo Samochodem Nie chciałam żeby żeby po prostu nie stać w Tylko jak to zrobić listę I wtedy jeszcze udało się uniknąć tego koszmaru na drodze 9 Skąd Wielkopolski miejscowość owieczki Gmina Rogowo Całkiem nieźle ci poszło Nie stałeś gigantycznych korkach akurat nie było tak żeby było spokojnie Ale licz się z tym że powrót już będzie bardziej skomplikowane wracamy dopiero piątego Zabezpieczenie świecie przez Impuls tak tak tak dokładnie odlicz zaplanowaliśmy Wyjazd także Już było wcześniej wszystko uzgodnione nie w Zakopanem jest warte tego żeby pokonywać tyle kilometrów i tutaj Pokonać 4 km Po prostu Tutaj Czy ta muzyka przyciąga Przyciąga który Długi hol No 3 godziny 20 km No to chyba po widzisz ser 40 km w 3 godziny Toruń 17:00 Do Krakowa Czekaliśmy kolejne 5 zł Powiedzieć w skrócie 24 To wszystko jest warte takiego poświęcenia i takiego samego Nie ma śniegu Pojechaliśmy do Daniela Zenka tylko na śniegu można tak powiedzieć Nie płakałam A czy liczy się tym że powrót zajmie wam nawet duże Na ten moment Także Jestem że powrót będzie co najmniej Która godz Sylwester w Zakopanem jest warte tego żeby w Holandii w tym przyjeżdżać Polski Przeprowadzka do Zakopanego Ale liczy się z tym że powrót z Zakopanego już nie będzie takie łatwe i przyjemne łatwe i przyjemne dokładnie Tego sprawę piętnaście po dwunastej A przyjechał do Zakopanego o 7:00 rano A to musisz mieć ciężką nogę to tak szybciutko udało cystę taki kawał drogi przejechać Jechałem tak 130 Czy jest najbardziej dopuszczalna prędkość gajdasa VAT Ale licz się z tym że powód Będzie znacznie bardziej skomplikowany i nie uniknie Będzie Sylwester jest tego warty wartość prędkości jest pies mogę powiedzieć że Gabryśka