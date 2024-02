Sandra Hajduk w odważnej stylizacji na premierze. Co za dekolt

To właśnie o Priscilli powstał film, który ukazuje jej młodzieńcze lata i to, jak poznała króla rocka i się w nim zakochała. Na przedpremierowym pokazie w Polsce, który miał miejsce 7 lutego, pojawiło się wielu celebrytów. Swoją stylizacją uwagę przyciągnęła Sandra Hajduk. Co takiego na siebie włożyła?