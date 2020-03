Ronn Moss z "Mody na sukces" świętuje 68. urodziny!

Czasy "Mody na sukces" może minął w Polsce, ale nie na świecie. Cały czas powstają nowe odcinki, ale Ridge Forrester zakończył swoją przygodę z tą historyczną telenowelą już w 2012 r. Popularność Ronna Mossa jednak nie przemija. Może w kraju nad Wisłą niewiele osób wie, że aktor gra teraz w docenianym za granicą serialu "The Bay" na Amazon Prime. Mówi się, że to jeden z najbardziej niedocenianych aktorów ostatnich kilkudziesięciu lat.

Co słychać u serialowego Forrestera? Jego urodziny to dobry moment, by przyjrzeć się jego historii.