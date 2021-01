Robert Makłowicz: "O niczym innym nie marzę"

Tematem numer jeden ostatnich dni w Polsce są szczepienia przeciwko COVID-19. Coraz więcej Polaków deklaruje, że chce przyjąć szczepionkę. Także Robert Makłowicz, który był gościem Mateusza Ratajczaka w programie "Newsroom", mówi wprost: "O niczym innym nie marzę. No pewnie, że się zaszczepię. Jak tylko będę mógł, natychmiast się zaszczepię." Pod koniec roku wybuchła tzw. afera szczepionkowa, gdy wyszło na jaw, że szczepionkę przyjęły osoby spoza grupy "0". Co więcej, okazało się, że wiele szczepionek wyrzucono, ponieważ nie było komu ich podać. Brak przejrzystości procedur, niezadowalające tempo szczepień i chaos wokół tego tematu jest przedmiotem także przepychanek politycznych. "Niestety tacy jesteśmy, wszystko jest pretekstem do wzniecenia jakiegoś pożaru pseudopolitycznego i tak to wygląda. Co zrobić?" - spytał retorycznie Makłowicz.

