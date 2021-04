Oscary 2021: największe wpadki w oscarowych filmach

Przyciągają do kin miliony widzów. Kiedy przy tytule pojawia się liczba nominacji i zdobytych Oscarów, zainteresowanie wzrasta jeszcze bardziej. Oscarowe hity to produkcje z najwyższej półki. Co wcale nie znaczy, że ich twórcy nie ustrzegą się prostych błędów. Niekontrolowane zmiany w scenografii i kostiumach. Rekwizyty nie z tej epoki. Niekonsekwencja w montażu. Takich błędów znajdziemy mnóstwo w filmach, które stawały w oscarowym wyścigu i często odnosiły wielkie zwycięstwo.