Małgorzata Ostrowska-Królikowska kończy 59 lat. Na zawsze pozostanie Grażynką z "Klanu"?

– Byliśmy razem w szkole i razem chodziliśmy na zajęcia. Był taki przedmiot: elementarne zadania aktorskie. Profesor kazał nam pójść do zoo obserwować zwierzęta. My z Pawłem wybraliśmy się tam razem i to była nasza pierwsza randka – aktorka wyznała przed laty w rozmowie z "Faktem".