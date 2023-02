Maciej Kurzajewski na wiosennej ramówce TVP. Zabrakło Katarzyny Cichopek

Prezentacja wiosennej ramówki TVP to okazja dla wielu gwiazd, by pokazać się na czerwonym dywanie. Celebryci, chcąc przyciągnąć uwagę fotoreporterów, wybierają barwne kreacje. Co roku impreza przyciąga wiele znanych nazwisk, zwłaszcza największe gwiazdy Telewizji Polskiej. Tym razem jednak zabrakło kilku istotnych twarzy. Jedną z nich była Katarzyna Cichopek.