Otarła się o Oscara. Ta historia wydarzyła się naprawdę

Laureatka Złotego Globa do ostatniej chwili miała szansę na Oscara, ale ostatecznie powędrował on w ręce równie znakomitej Emmy Stone za pełną aktorskiej szarży rolę w "Biednych istotach" Yorgosa Lanthimosa. Już wkrótce gwiazdę zobaczymy w kolejnym filmie oryginalnego twórcy, a tymczasem Lily Gladstone też nie zwalnia tempa. Na dniach w USA zadebiutuje miniserial "Under the Bridge" z jej udziałem. Sprawdź, o czym opowiada produkcja i jaka prawdziwa historia się za nią kryje.