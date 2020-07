Kris Jenner zachwyca wyglądem. Nawet po urodzeniu 4 dzieci czarowała figurą modelki

Kris Jenner to jedna z najbardziej znanych babć w zachodnim show-biznesie. Wypromowała niemal całą swoją rodzinę, a na pokazywaniu swojego życia w telewizji zbiła fortunę. Zbudowała prawdziwe imperium biznesowe. To ona odpowiada za kluczowe decyzje w klanie Kardashianów. Celebrytka nie przepuści żadnej okazji, aby było o niej (i jej córkach) głośno. Gdy akurat w ich życiu nieco mniej się dzieje, Jenner wkracza na Instagram i to właśnie tam robi istne show. Zdjęcia w bikini? Nie ma sprawy. Kris ma obecnie prawie 65 lat i w kostiumie kąpielowym wciąż prezentuje się świetnie. A jak było dawniej? Zobaczcie sami!