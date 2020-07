Fit Lovers pokazali, jak mieszkają. Wnętrze domu jest bardziej eleganckie, niż można by się spodziewać

Fit Lovers, czyli Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz niedawno przeprowadzili się do obszernego domu. Urządzenie wszystkich pomieszczeń zajęło im 2 miesiące. Teraz oboje są dumni ze swojego lokum na tyle, by dokładnie pokazać je fanom. Zrobili dla nich małą wycieczkę - na YouTubie pojawiło się nagranie, na którym duet oprowadza oglądających po domu. Można obejrzeć salon, kuchnię, sypialnię, łazienkę, balkon, siłownię, pokój gościnny... To gratka dla wielbicieli sportowej dwójki oraz wszystkich tych, którzy po prostu ekscytują się urządzaniem wnętrz.