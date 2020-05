Eric Dane po latach. Przystojniak z "Chirurgów" sporo się zmienił

Eric Dane to jeden z największych przystojniaków wśród gwiazd popularnego serialu „Chirurdzy”. Gdy dołączył do obsady tej przebojowej produkcji, zauroczył widzów rolą chirurga plastycznego, Marka Sloana. Z szelmowskim uśmiechem łamał serca serialowych koleżanek, a przy okazji wzmacniał swoją pozycję obiektu westchnień widzek. Niewątpliwie, to on obok Patricka Dempseya robił największe wrażenie na ekranie. Zobaczcie, jak dziś wygląda słynny telewizyjny doktor.