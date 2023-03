Dorota Gardias zmieniła się przez nowotwór. "Życie przeleciało mi przed oczami"

Raka piersi rozpoznaje się u 1,5 mln kobiet na całym świecie. W Polsce taką diagnozę słyszy nawet 50 kobiet dziennie. Najważniejsze są regularne badania, by móc wykryć nowotwór w jak najwcześniejszym stadium jego rozwoju. W przypadku Gardias nowotwór na szczęście nie był złośliwy i skończyło się na wycięciu guza. Ale dla 42-latki był to ważny impuls do wprowadzenia zmiany w swoim życiu.