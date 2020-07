Asia z "Chłopaków do wzięcia" już tak nie wygląda. Przeszła ogromną metamorfozę

Joanna Wielocha zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie "Chłopaki do wzięcia". Była wybranką jednego z uczestników show - Ryśka zwanego "Szczeną". Gdy odcinki, w których występowała, zniknęły z anteny, o kobiecie słuch zaginął. Dopiero po dłuższym czasie Asia zdecydowała się wrócić do show-biznesu. I to w jakim stylu! Mało kto zdołał ją wówczas rozpoznać. Uczestniczka programu przeszła niesamowitą przemianę i nie przypomina już nieśmiałej Asi, która walczyła o miłość Ryśka.