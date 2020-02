Amanda Holden daje się ponieść fantazji. Nie dla niej skromne stroje

Amanda Holden od lat jest gwiazdą brytyjskiej telewizji. To prezenterka telewizyjna, która jest także jurorką w brytyjskiej wersji "Mam talent". Słynie z urody i nonszalanckiego podejścia do mody - ubiera się jak nastolatka, z chęcią odsłania ciało. Nic dziwnego. Ma szczupłą sylwetkę, jest bardzo zgrabna, a na dodatek wygląda na młodszą niż jest w rzeczywistości. Ubiera się tak, jak chce i z pewnością jeszcze długo się to nie zmieni. Spójrzcie tylko, jak się prezentuje!