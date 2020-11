Agnieszka Woźniak-Starak przed studiem TVN. Wsiada do Fiata

W najnowszym sezonie porannego programu "Dzień Dobry TVN" parą prowadzących zostały Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga. Dla Woźniak-Starak to powrót do stacji po roku przerwy. Gdy jej świat się zawalił, nie była w stanie stanąć przed kamerą, prowadzić program na żywo i uśmiechać się do widzów. Teraz jest inaczej. Praca zdaje się dodawać jej energii.