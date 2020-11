Prof. Bralczyk ocenia przemówienie Kaczyńskiego. "W dużej mierze to język agresji"

ale zmienia się także język polityków i Ocenę tego języka polityków Chciałabym zapytać właśnie teraz pana wicepremier Jarosław Kaczyński w tym swoim orędziu gdzie siedział na tle biało-czerwonych flag i przemawiał do narodu jaki to jest język i czy to pana zdaniem jest po prostu dobry język Nie to nie jest dobry język to jest język znacznej mierze agresji nie zarówno kiedyś wiceprezes wicepremier Kaczyński zwraca się do swoich przeciwników mówiąc jesteście przestępcami na przykład tak jak miał tak wcześniej jeszcze mówił jesteście kanaliami No to wszystko mógłby ktoś powiedzieć mieści się w naszej tradycji parlamentarny bo przecież przeklina No i tak takich słów używano w dwudziestoleciu międzywojennym bo choćby Ale mimo to uważam że język agresji zwłaszcza takiej nie niepohamowanej nawet niektórzy mnie to tłumaczyli determinacją czy niemożliwością panowania nad soboty w polityk Dlatego między innymi jest tak nazywany że powinien zachowywać się politycznie tobą mieć panować krańcowo negatywnie postrzegam także te słowa które mają na celu poniżyć czy wyrazić swoją pogardę albo też wyrazić jakiś rodzaj potępienia z nastawieniem na zarażenie tym potępieniem bo to nie tylko jest mój stosunek ale to jest stosunek który chciałbym żeby mieli to do tych ludzi tak właśnie napiętnowany ich te piękne Zresztą często są tylko prowokacją i ta prowokacja spotyka się znaleźć nie lubię nawet nie chciałbym używać tego tego słowa bo samo słowo wydaje mi się dość nieprzyjemna ale chamstwa nie lubię Nie lubię vulgar nie lubię tego rodzaju tego rodzaju wystąpił