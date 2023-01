Poznajecie przystojniaka z "The Eternals"? Tak wygląda w najnowszej produkcji

Kumail Nanjiani zyskał sławę jako aktor komediowy i komik występujący na scenie. Prawdziwym przełomem w jego karierze była drastyczna zmiana sylwetki. Aktor ostro wziął się za siebie i wyrzeźbił ciało i wyglądał jak superbohater. To od razu wpłynęło na propozycje, w jakich mógł przebierać. Jego najnowsza produkcja, której jest także producentem wykonawczym, to "Witamy w Chippendales". W serialu wcielił się w postać Somena "Steve'a" Banerjee i po raz pierwszy nie grał postaci komicznej, tylko tragiczną. W rozmowie z nami mówi o tym, jak było to dla niego wyzwalające.

Rozwiń