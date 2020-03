"Mały Zgon": Karolina Gorczyca o pracy na planie serialu Machulskiego

Bardzo się cieszyłam z propozycji zagrania mam dzwonię Ze względu przede wszystkim na ciekawą z Ino niższa niż ta która teraz gra Ze względu na Reżyser Ale już mam polskiego które No myślę że On nie musi przekonywać jak to dlatego żeby u niego zagrać Ze względu na bardzo bardzo dobrą obsadę Która się pojawiła Ciekawe ciekawe mate Fajny fajny serial wiem Angelę która Mit osadzoną tamtejszego więzienia niebezpieczną więźniarka Nie boi się Sięgnąć po Najgorsze metody Załatwiania spraw Będzie współpracowała z Z Ryszardem W pewnym W realizacji pewnego planu Tajnego planu No i w pewnym momencie będą tworzyli takie bardzo fajne zgrany Team No nie nie będę dalej mówić bo też nie chcę zdradzać widzą Ale na pewno Na pewno Na pewno będzie śmiesznie między Będzie Ciało dużo zaskakujących Bardzo mi pomogło doświadczenia z z Agnieszki bo tam Tam miałam taką szansę żeby Puść porozmawiać z osadzonymi w więzieniu Warszawskim więzienie na Grochów I Spędziłam tam trochę czasu więc ten klimat więzienny Ataki mrocznej i taki ciężki mogłam poczuć I cieszę się że już nie musiałam znowu drugi Wchodzić jakby w tym klima albo Te doświadczenia były tak mocne że dzisiaj nie pamiętam I to pozwoliło mi też to wyobraźnię sobie uruchomić taki ten świat Angeli zbudować No warunki ku temu były bardzo sprzyjające bo kręciliśmy w więzieniu które było prawdziwym więzieniem Dosyć niedawno właściwie opuszczonych opuszczonym przesadzony Bo faktycznie te cele były jeszcze takie jakby dopiero ktoś się w nich mieszkał Zaplecze były takie Wyrażane jakby właśnie ci więźniowie przed chwilą tutaj siedzieli Więc klimat był Naprawdę taki że Właściwie to cover Igrać czuć to Eagle Więc No to nie ukrywam też było dosyć ciężkie bo jak się spędza tyle czasu W takiej przestrzeni to ja akurat Spędziłam tam Dwa tygodnie ale ekipa siedziała tam naprawdę bardzo długo Pora roku była też taka Mroczna zima Zima Wilk Więc wszystkim gdzieś tam się to udzielał Ale mimo wszystko zabawa na planie była i tak przednia Asia to jest niesamowite Robi Pan Juliusz Machulski dookoła jakby siebie właśnie przy pracy z aktorami że Oni mają po prostu cały czas dobry humor mimo że jest ciężko to oni się dobrze bawią Wszyscy fani kina Juliusza Machulskiego Stefanie dobrego humoru i czarnej komedii Znajdą tutaj to czego oczekują właśnie od takiej Bardzo was zapraszam Będzie śmiesznie będzie niebezpiecznie będzie Tajemnicze Będzie po